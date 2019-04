Inundações no Irão já mataram 44 pessoas

Tamanho do texto

Diversas regiões do sudoeste do Irão estão inundadas. Numerosas vilas e aldeias da província do Lorestão estão em alerta máximo. Vários rios sairam dos leitos nos últimos dias, na sequência de chuvas diluvianas.

A autoridades ordenaram descargas de emergência de reservatórios de água por receio da cedência dos diques. As estradas e vias férreas estão intransitáveis.

Um homem conta: "Quando cheguei esta manhã, a minha loja tinha desaparecido e todo o mobiliário e os computadores foram levados pelas águas".

No Lorestão ainda não há vítimas mortais, mas segundo a agência iraniana, Tasnim, em todo o país já morreram 44 pessoas vítimas das inundações.