Onde está "Salvator Mundi"?

Aumenta o mistério sobre o paradeiro da obra renascentista "Salvator Mundi".

Foi em novembro de 2017 que o quadro que muitos atribuem a Leonardo Da Vinci foi adquirido em leilão por 450 milhões de dólares.

Cerca de um mês após o leilão, o museu de arte de Abu Dhabi anunciou que havia adquirido a obra.

No entanto, o diário norte-americano New York Times afirma que teria visto documentos que dão um príncipe saudita pouco conhecido, o príncipe Bader, como o misterioso comprador do quadro.

Suspeita-se que a obra esteja nas mãos do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman. O ministério saudita da Cultura recusa prestar esclarecimentos. Funcionários da instituição afirmam em privado que não têm quaisquer informações sobre o paradeiro da obra.

De recordar que em setembro passado, a cerimónia de revelação pública do quadro foi cancelada pelo museu que não forneceu qualquer explicação.