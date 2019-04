Tempestade mortal no Nepal

Pelo menos 30 pessoas morreram e mais de 600 ficaram feridas na sequência de uma forte tempestade no sul do Nepal.

Segundo as autoridades, a intempérie atingiu, no domingo, os distritos de Bara e Parsa, situados a mais de 60 quilómetros a sul da capital Katmandu. As fortes rajadas de vento e as chuvas destruíram dezenas de edifícios, arrancaram árvores e derrubaram postes de eletricidade. Estima-se que o número de vítimas mortais aumente nas próximas horas.

As equipas de resgate tentam chegar aos locais mais remotos.

O primeiro-ministro, Khadga Prasad Sharma Oli, manifestou condolências, na rede social Twitter, e informou que foram disponibilizados helicópteros para ajudar no resgate das vítimas.