Racismo no futebol: Balotellim e Sterling defendem Kean e acusam Bonucci

Mario Balotelli, Raheem Sterling, Paul Pogba e Memphis Depay saíram em defesa de Moise Kean depois de mais um episódio racista vivido num estádio de futebol italiano.

O avançado de 19 anos da Juventus foi insultado durante o jogo no terreno do Cagliari, esta terça-feira à noite. Kean respondeu com o gesto silencioso de abrir os braços diante da bancada dos adeptos rivais após marcar o golo que selou o jogo e, após o apito final, foi repreendido por um colega de equipa.

Durante o jogo também Blaise Matuidi foi alvo de insultos e pareceu dizer ao árbitro, a certa altura, que ameaçava abandonar o recinto de jogo se nada fosse feito. O francês já havia passado pelo mesmo também em Cagliari na época passada.

"A culpa é 50-50. O Kean errou. A bancada errou. O Kean sabe que quando se marca um golo deve pensar em celebrar com a equipa, nada mais. Todos juntos abraçados. Deu-se um episódio e também ele devia ter feito alguma coisa de diferente. O Blaise Matuidi também ouviu e ficou irritado, mas, se o Kean não tivesse comemorado diante dos adeptos adversários, eles não teriam reagido daquela forma. Somos profissionais, temos de dar o exemplo e não provocar ninguém", afirmou Leonardo Bonucci, de 31 anos, citado pela Gazzetta dello Sport.

Pela rede social Instagram, Kean viria a sublinhar a resposta dada aos adeptos rivais que o insultaram, legendando uma foto sua de braços abertos diante dos adeptos rivais com o texto "a melhor maneira de responder ao racismo".

A publicação de Kean mereceu um comentário de Mario Balotelli, o compatriota de origem ganesa que representa o Marselha.

"Bravo! E diz ao Bonucci que a sorte dele é que não estava lá. Em vez de defender-te, o que é que ele fez? Estou chocado, juro. Tudo de bom, meu irmão", escreveu Balotelli.

Numa história efémera também no Instagram, Sterling também questionou a postura de Bonucci: "A culpa é 50-50, Bonucci? Tudo o que pudemos fazer é rir."

O holandês Memphis Depay, do Olympique de Lyon, recorreu ao Twitter também para criticar Bonucci e defender Kean.

"Como um dos capitães da Juventus, estou desiludido pela tua reação. O rapaz pode celebrar como quiser. O papel dele é essencialmente pela equipa e joga com tanto orgulho pelo seu país. Deve ser respeitado por isso", escreveu o holandês em italiano, concretizando em inglês: "Não vamos calar-nos. Diz não ao racismo."

Também pelo Instagram, o médio do Manchester United e ex-Juventus Paul Pogba enviou um alerta com destinatário bem definido: "Bons italianos acordem. Não podem deixar um pequeno grupo de racistas falar por vocês."

Em inglês, o médio francês dos "red devils" disse "apoiar todas as lutas contra o racismo". "Somos todos iguais", sublinhou Pogba.

Expulsão perpétua para racistas

O incidente não passou ao lado do treinador da Juve. Na conferência de imprensa após o jogo Massimiliano Allegri pediu a proibição total de quem cometer atos similares nos estádios.

"Como tenho dito e repetido, volto a dizer: existe uma solução para isto. Existem instrumentos nos estádios, as câmaras, e quando estas pessoas são filmadas a ter estas atitudes devem ser expulsas e impedidas de voltar. Não é preciso mais. Precisamos de regras de ferro que sejam respeitadas. Uma proibição completa. É muito simples. E não deviam voltar. Nem por um mês nem por um ano, mas para toda a vida. Quando alguém comete um erro destes, é o fim. Problema resolvido", afirmou o treinador da equipa de Cristiano Ronaldo, que esteve ausente nesta jornada por lesão.

O jogo não foi fácil para Moise Kean. Logo aos 20 minutos, o jovem avançado italiano simulou uma falta para tentar ganhar um penálti e foi admoestado com um cartão amarelo, que nem reclamou.

O atrito com os adeptos rivais agravou-se progressivamente, mas no final a Juventus ganhou 2-0 em Cagliari, a Itália voltou a colocar na mesa o debate sobre o problema do racismo nos estádios de futebol e Bonucci viria a publicar uma história efémera no Instagram com uma legenda em inglês: "Apesar de tudo, em todo o caso... Não ao racismo."