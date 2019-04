Presidente interino não deverá acalmar manifestações

É o novo presidente interino da Argélia: Abdelkhader Bensallah, antigo presidente do Senado, de 77 anos, vai assumir por 90 dias as rédeas do país, como prevê a Constituição argelina, depois do Conselho Constitucional ter aceite a renúncia de Abdelaziz Bouteflika.

Mas, como explica o jornalista argelino Kamel Zait, "milhões de pessoas sairam à rua desde o início do movimento de contestação e opõem-se às soluções apresentadas, recusando figuras que simbolizam o sistema de Bouteflika, como Bensalah. Isso constitui um problema e [...] as manifestações vão continuar, até que essas figuras da velha guarda sejam afastadas".

Duas dezenas de associações argelinas apelaram à manutenção da pressão contra o regime, convocando novas manifestações para esta sexta-feira. Reclamam uma transição independente do poder e defendem que alguém como Bensalah não pode garantir uma eleição presidencial livre e justa.