As companhias aéreas não têm obrigação de compensar os passageiros em caso de atraso do voo se houver circunstâncias extraordinárias, nomeadamente o caso de um pneu do avião furado por um parafuso deixado na pista.

A decisão foi anunciada, quinta-feira, pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. A queixa tinha sido apresentada por um cliente da companhia aérea alemã Germanwings, que se recusou a pagar uma indemnização.