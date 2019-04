Argelinos pedem nas ruas verdadeira mudança

Tamanho do texto

A demissão do presidente Abdelaziz Bouteflika não pôs fim às manifestações na Argélia. Os argelinos voltaram a sair às ruas esta sexta-feira, para pedir uma verdadeira mudança. Não querem que outras figuras do sistema de poder das últimas décadas continuem e pedem mais demissões.

"Estamos aqui para derrubar o Governo do Bedoui (primeiro-ministro interino), o falso parlamento do Abdelkader Bensalah, o Tayeb Belaiz, e o resto do gangue, realça um manifestante.

"Todos devem partir ou serem julgados. Não queremos nenhum deles, estamos cheios deles, cansados deles", vinca outro dos manifestantes.

Há notícias de que o chefe dos serviços secretos terá sido baleado, mais um sinal da turbulência que se vive na Argélia.