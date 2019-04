Donald Trump diz que o país "está cheio"

Tamanho do texto

Na Califórnia, na cidade de Caléxico, junto à fronteira com o México, o presidente dos Estados Unidos disse que o país está cheio e o sistema de imigração sobrecarregado. Durante a reunião com uma patrulha fronteiriça, Donald Trump afirmou que as chegadas de imigrantes e refugiados da América Central são uma "emergência nacional"

"O sistema está completo e quando está completo não há nada a fazer. Temos de dizer: "Sinto muito mas não podemos levá-lo." Temos tentado levar as pessoas e tenho de discordar. Temos tentado levar as pessoas e não podemos fazer isso. Não podemos”.

No final da semana, Donald Trump deu ao México o prazo de um ano para combater o tráfico de droga e controlar a imigração ilegal, ameaçando com taxas aduaneiras a viaturas e com o enceramento da fronteira.