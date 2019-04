BCE não mexe nas taxas de juros

O BCE decidiu manter inalterada a taxa de juro de referência na zona Euro. A poucas horas da cimeira crucial sobre a extensão do prazo do Brexit, a prudência é conveniente.

O presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, justificou a medida pela necessidade de dar estabilidade ao terreno das reformas.

"A implementação de reformas estruturais nos países da Zona do Euro precisa ser substancialmente intensificada para aumentar a resiliência, reduzir o desemprego estrutural e impulsionar a produtividade e o potencial de crescimento da zona Euro. As medidas de política monetária, incluindo a nova série de TLTROs, anunciadas em março, ajudarão a salvaguardar as condições favoráveis aos empréstimos bancários e continuarão a apoiar o acesso ao financiamento, em particular para as pequenas e médias empresas."

Restruturar sim, mas também precaver. Os guardiães da política monetária da eurozona temem um divócio sem acordo com o Reino Unido que poderá lançar o caos nos mercados financeiros e acentuar o abrandamento já iniciado da economia. Os sinais vêm sobretudo da Alemanha, o do motor económico da Europa, e de uma Itália estagnada há vários meses.

