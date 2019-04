Euronews Noite 10.04.2019

Tamanho do texto

Neste Euronews Noite, os principais destaques foram os seguintes:

–O Partido Popular europeu deverá continuar como o maior grupo na futura composição do Parlamento Europeu, mas as sondagens dizem que poderá perder cerca de 40 deputados. Do lado dos socialistas, o cenário não é melhor;

– Benjamin Netanyahu a caminho do quinto mandato como chefe de um governo israelita posicionado ainda mais à direita;

– A primeira foto de um buraco negro foi possível graças a uma rede mundial de telescópios e confirma, mais uma vez, a teoria da relatividade de Einstein;

– Compôs a música de “A Guerra dos Tronos” e é cada vez mais procurado por Hollywood: Ramin Djawadi explica-nos a importância de uma banda sonora.