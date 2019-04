A empresa polaca que faz colunas vertebrais com impressão 3D

Tamanho do texto

Com os hábitos de hoje em dia, a esperança de vida aumenta, mas a coluna vertebral sofre. Na LFC, uma empresa polaca que constrói próteses da coluna vertebral, com impressões 3D.

Com mais de 400 produtos inovadores e 100 patentes no mercado, o CEO tem orgulho no que construiu e nas vidas que já mudou desde então.

"Foi há muito tempo, talvez há uns 30 anos. Encontrei algumas pessoas com deficiências motoras e descobri que é possível ajudar com implantes.", conta Lechoslav Ciupik, CEO e fundador da LFC

"Temos de fazer tudo, durante a nossa vida, para proteger o sistema respiratório e o sistema nervoso que acabam por suportar todos os ossos... É difícil fazê-lo.porque isso envolve a capaciade dos cirurgiões."

O CEO conta que os serviços da LFC atingem pacientes de todo o mundo.

"Neste momento, estimamos que temos 75 mil de pessoas operacionais com os nossos implantes, na Polónia e não só. Alemanha, um pouco por toda a Europa, México, nos EUA, Brasil e por aí fora. Já perdi a conta."