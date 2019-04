Conselho Europeu chega a acordo para adiar Brexit

Tamanho do texto

O Conselho Europeu aceitou o pedido de Theresa May para adiar a data limite para a saída do Reino Unido da União Europeia. Depois de várias horas de discussão, Donald Tusk anunciou que havia finalmente consenso entre os 27 estados-membros.

Apesar do polaco não ter avançado com o dia exato para a saída do Reino Unido da União Europeia, várias fontes referiram que 31 de outubro era a nova data limite e o primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, confirmou essa informação.

Depois de um longo debate em torno de um adiamento curto ou longo, acabou por surgir consenso em torno de uma data intermédia mas com a possibildade de fazer um ponto da situação em junho para avaliar os esforços desenvolvidos pelos britânicos no sentido de aprovar o acordo de saída na Câmara dos Comuns.

Com este adiamento, o Reino Unido vê-se assim obrigado também a participar nas eleições europeias a 23 de maio. Caso não o faça, arrisca ter de sair em junho mesmo que ainda não tenha conseguido aprovar o acordo.