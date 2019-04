Omar al-Bashir obrigado a retirar-se pelos militares

Milhares de pessoas saíram às ruas da capital sudanesa, Cartum, para celebrarem a queda de Omar al-Bashir. O presidente do Sudão foi deposto pelos militares, esta quinta-feira.

Segundo uma fonte governamental, citada pela agência Reuters, Omar al-Bashir já terá abandonado o poder, que tomou à força em 1989.

Estima-se que o anúncio oficial dos militares ocorra em breve. Prosseguem as negociações para a criação de um conselho de transição que governe o país até que seja possível a realização de eleições.

Durante as três décadas no poder, al-Bashir foi acusado de crimes de guerra, contra a Humanidade e genocídio, o que lhe valeu um mandado de detenção internacional.

A queda de Omar al-Bashir é o culminar de vários meses de protestos a exigir a demissão do Governo.

O regime respondeu com violência. Os tumultos que, desde sábado, ocorrem no país, fizeram, de acordo com o Comité Central de Médicos do Sudão, uma organização sindical da oposição, mais de duas dezenas de mortos.