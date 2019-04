União Europeia e China estreitam laços comerciais na Croácia

A cimeira entre os líderes chineses e os líderes da Europa central e do Leste decorre na Croácia. Um encontro para impulsionar as relações comerciais entre o Império do Meio e o Velho Continente. A conferência coincide com a inauguração de uma ponte na Croácia, financiada pela União Europeia e construída por empreiteiros chineses.

Pequim tem investido nos países da Europa Central e Oriental como parte de seu projeto "Nova Rota da Seda". que visa criar uma rede massiva de conexões comerciais e de transporte entre a Ásia e a Europa.

O FMI e o Banco Mundial defendem estes projetos transnacionais num momento em que o protecionismo e as guerras comerciais ameaçam a economia global. Apesar de tudo, a diretora do FMI, Christine Lagarde, acredita na cooperação internacional: "Eu tento olhar para o copo meio cheio, não para o meio vazio. E o que nos deve dar esperança e renovar a nossa energia é o facto de que muitos dos riscos que eu mencionei, muitas das nuvens no horizonte, podem realmente ser abordada de forma efetiva e positiva, precisamente pela política interna e pela cooperação a nível internacional", afirma.

A cooperação internacional foi precisamente o que a UE e a China procuraram na última cimeira. Ambas enfatizaram a importância do multilaterismo, mas persistem várias arestas, que ambas esperam possam ser limadas neste encontro na Croácia.