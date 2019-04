UE e EUA vão negociar acordo comercial

Tamanho do texto

Com o voto contra da França e a abstenção da Bélgica, a Comissão Europeia recebeu um novo mandato dos Estados-membros para negociar um acordo de livre comércio com os EUA.

Os objetivos principais são reduzir tarifas aduaneiras para produtos industriais e facilitar as regras de reconhecimento dos padrões de qualidade exigidos aos produtos fabricados nos dois blocos.

A Comissão Europeia afirmou repetidamente que não discutirá tarifas ou barreiras ao comércio de produtos agrícolas, mas está disposta a discutir o setor automóvel. A administração Trump tem uma lista abrangente de exigências, incluindo o acesso ao mercado agrícola.

Diplomatas dizem que a Alemanha, cujas exportações de carros e peças para os Estados Unidos são mais da metade do total da União Europeia, quer avançar com negociações para afastar as tarifas sobre os fabricantes de automóveis Volkswagen, fabricante de automóveis Daimler e BMW.

O governo de França, país com pouca exportação de carros para os EUA, tentou adiar este novo mandato para depois das eleições europeias, em maio, convencido de que negociar com Donald Trump pode custar votos.