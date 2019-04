Desemprego britânico em níveis de 1975

No meio das contradições em pleno caos do Brexit, esta é mais uma: o gabinete britânico de estatísticas anunciou, esta terça-feira, que foram registadas mais 180 mil pessoas no mercado laboral no primeiro trimestre deste ano, um recorde.

Saliente-se que a maior parte destes novos trabalhadores é do sexo feminino. Isso contribui para um desemprego na fasquia dos 3,9%, a taxa mais baixa desde 1975.

Este cenário explica-se pelo dinamismo do lado do consumo naquela que é a quinta maior economia do mundo e pela flexibilidade das leis laborais.

Por outro lado, no quadro dos indicadores a longo prazo, os investimentos em tecnologia e equipamentos caíram acentuadamente em relação a 2018.