Balkan Trafik!, os Balcãs em Bruxelas

Quebrar com o preconceito através da cultura. Uma missão nem sempre fácil, mas assumida pelo Balkan Trafik!, o festival de talentos dos Balcãs realizado todos os anos em Bruxelas. Um palco europeu para estrelas regionais e tráfico de culturas.

"Na décima terceira edição do Balkan Traffic! , vamos novamente misturar diferentes áreas culturais dos países do Sudeste da Europa: música tradicional, jazz, rock, cinema com carta branca no festival do filme de Sarajevo; hip hop com todo um setor de arte urbana", revela Nicolas Wieërs, fundador e diretor do festival.

Entre os músicos desta edição está Nephtys, uma artista urbana de Bruxelas, com pai sírio e mãe belga e um repertório entre o neo-soul, o R&B, o hip-hop e o jazz

Outra artista belga, mas com raízes ganesas é Gloria Boateng. Uma cantautora autodidata a produzir as próprias batidas.

Adnan Hamidović, mais conhecido como Frenkie, é um dos rappers balcânicos com mais sucesso entre o público.

No entanto, Nicolas Wieërs diz que "o Balkan Trafik! nunca quis ser um festival de música, o festival usa as artes para unir as comunidades, o Balkan Traffic! é uma plataforma para a diplomacia cultural e é isso, é música. é dança, encontros, é uma arquitetura para as pessoas comunicarem entre si, dentro do festival".

São cinco dias de espectáculos, cinema, dança, literatura, mesas redondas, teatro, comida, arte de rua e encontros inusitados para conhecer ou reencontrar artistas belgas e da Europa Oriental.

O Balkan Trafik! realiza-se entre 24 e 28 de abril, em Bruxelas, na Bélgica.