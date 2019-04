Ex-presidente do Peru deu um tiro na cabeça

Alan García, antigo presidente do Peru, foi encontrado esta quarta-feira no quarto com um tiro na cabeça, depois de receber ordem de prisão no caso Odebrech.

A informação foi confirmada pelo advogado do antigo presidente.

O disparo aconteceu quando os agentes tentavam entrar em casa de García, que está no hospital em estado crítico, segundo informações avançadas pela ministra da Saúde do Peru.

Alan García é um dos quatro antigos chefes de Estado peruanos acusados de receber subornos da construtora brasileira.

García, que governou o país no final dos anos 80 e entre 2006 e 2011, estava sob investigação por supostos subornos na construção de uma linha de metro na capital peruana. No projeto estava envolvida a Odebrecht.

Esta quarta-feira, a polícia do Peru deteve Luis Nava, que foi braço direito de García, e Miguel Atala, antigo vice-presidente do país.