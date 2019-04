Novo troço de estrada grega aumenta mobilidade e reduz acidentes

A construção do troço de Tempi na autoestrada A1 tornou a ligação entre o norte e o sul da Grécia mais segura. Graças às obras, a mobilidade melhorou, o que tem um efeito positivo na economia.

A euronews falou com o presidente de grupo Aegean, responsável pela gestão da autoestrada, sobre a segurança e o impacto ambiental da nova obra.

"É um investimento para o futuro. Quando as obras nos túneis terminaram, observámos um aumento do tráfego de 20%. É muito encorajador. Temos em atenção o impacto ambiental das operações na autoestrada. Investimos mais de 4 milhões de euros em tecnologia LED para a iluminação da autoestrada, o que permite uma redução do consumo de energia de mais de 60% e uma redução das emissões de CO2 de mais de 40%. A primeira vez que conduzi nesta estrada foi com o meu pai, em criança, viajámos entre Atenas e Tessalónica. Honestamente, não me senti muito seguro. Parávamos de tempos a tempos. Apesar de pagarmos portagens as estradas não estavam em boas condições . Após várias décadas, conseguimos construir esta nova estrada para as pessoas e sinto-me feliz. Conduzo nesta estrada e sinto-me seguro", afirmou Dimitrios Aegean, da Aegean Motorway SA.