Três dias de luto nacional pelas vítimas do acidente na Madeira

Tamanho do texto

Ficou bastante danificado o autocarro que esta quarta-feira causou uma tragédia na Madeira. Pelo menos 29 dos 55 passageiros que iam a bordo morreram, quando o veículo caiu sobre uma ribanceira no Caniço de Baixo, concelho de Santa Cruz.

As vítimas são 11 homens e 18 mulheres, todos alemães. Tinham acabado de sair do hotel Splendida onde estavam alojados e segundos depois, saíram de estrada.

Heinz Gaden e a mulher, Brigitte, sobreviveram ao acidente e dizem que o veículo **"ganhou cada vez mais velocidade, bateu contra a parede e depois aconteceu, capotou."

**

Ainda não se sabe as causas do acidente, mas ao que tudo indica o autocarro terá tido uma falha mecânica. O motorista bateu nos muros para tentar abrandar a velocidade do veículo, mas não conseguiu evitar a saída de estrada numa curva.

O autocarro rebolou encosta abaixo até parar numa moradia que estava desabitada à hora do acidente.

Brigitte Gaden conta que dentro do autocarro "as pessoas voavam, pessoas grandes e fortes estavam a voar e saíam pela janela fora."

As vítimas foram transportadas para o hospital Nélio Mendonça, no Funchal. O hospital espera ter concluído até sábado o processo de identificação dos cadáveres para os entregar às respetivas famílias.

Quanto aos feridos todos estão estáveis e não correm risco de vida.

O governo já decretou três dias de luto nacional como forma de solidariedade dos portugueses para com as vítimas do acidente.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, viaja esta sexta-feira para o Funchal, onde já está o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva e o homólogo alemão, Heiko Maas.