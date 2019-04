Alpinistas de elite desaparecidos e presumivelmente mortos

Tamanho do texto

Desaparecidos e presumivelmente mortos. Os austríacos David Lama e Hansjörg Auer e o norte-americano Jess Roskelley não dão sinais de vida há vários dias e tudo indica que tenham sido atingidos por uma avalancha quando tentavam escalar os 3 295 metros do Howse Peak, nas Montanhas Rochosas do Canadá.

As autoridades canadianas sobrevoaram o local onde os três alpinistas profissionais, entre os melhores do planeta, se encontravam e identificaram vestígios de avalanchas e destroços de equipamento de escalada. De acordo com os especialistas, o local foi atingido por uma derrocada suficientemente forte para destruir um edifício de pequenas dimensões.

As condições perigosas no local, assim como o risco de novas avalanchas tornam qualquer tentativa de salvamento ou resgate perfeitamente impossível. O mau tempo deverá continuar nos próximos dias.