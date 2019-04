Greenpeace bloqueia entrada do Société Générale

O Société Générale, em Paris, voltou a ser alvo dos protestos da Greenpeace.

Esta sexta-feira, ativistas da associação ambientalista manifestaram-se na entrada de várias instituições "simbólicas" da capital francesa.

Um dos protestos aconteceu junto à sede do banco francês. Os manifestantes bloquearam a entrada de centenas de funcionários. Na origem do protesto: a ligação entre o banco e as indústrias do petróleo e do gás e as consequências dramáticas desta ligação para o aquecimento global.

Os manifestantes questionam os investimentos nas energias fósseis e a falta de interesse pelas energias renováveis.

A polícia teve de usar gás pimenta para dispersar o grupo que bloqueava a entrada principal do banco.