Vladimir Putin recebe Kim Jong-un na quinta-feira

O presidente russo, Vladimir Putin, reúne-se, esta quinta-feira (25 de abril), pela primeira vez, com Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte.

Em cima da mesa estará o programa nuclear de Pyongyang que tem provocado a discórdia no seio da comunidade internacional.

De acordo com um porta-voz do Kremlin, o encontro vai ocorrer na cidade portuária de Vladivostoque, no leste da Rússia e a cerca de 100 quilómetros da fronteira com a Coreia do Norte.

A reunião faz parte do esforço de Kim Jong-un para conseguir o apoio internacional para o alívio das sanções, em especial, após a estagnação das negociações com os Estados Unidos da América.

Esta não é a primeira vez que Vladimir Putin recebe um líder da Coreia do Norte. Em 2002, o presidente russo recebeu Kim Jong-il, o pai de Kim Jong-un.

O então líder norte-coreano voltou a visitar a Rússia em 2011, para solicitar o apoio de Dmitri Medvedev que então dirigia os destinos da Rússia.