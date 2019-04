Emissão Especial com a candidata dos Verdes, Ska Keller

Tamanho do texto

A corrida para a Presidência da Comissão Europeia já começou e a Euronews World traz-lhe todos os concorrentes numa série de emissões especiais.

A primeira é já esta quinta-feira, 25 de abril, com a eurodeputada alemã e candidata dos Verdes, Ska Keller.

Numa recente intervenção no Parlamento Europeu, Ska Keller dizia:

"Hoje na Europa há juízes a serem demitidos, corrupção a ser legalizada, jornais fechados, universidades perseguidas e a sociedade civil tratada como criminosos... Se a Europa perde na democracia, perde-se totalmente."

Na sexta-feira, dia 26, a emissão é com o primeiro vice-presidente da Comissão, o candidato socialista Frans Timmermans, que espera conseguir o lugar de Juncker. Os socialistas estão em segundo lugar nas sondagens e as probabilidades não são muito favoráveis ao holandês.

"Durante 150 anos, os socialistas viveram à beira do penhasco. Mas é também junto ao penhasco que se colhem as flores mais bonitas. Acho que é importante que os socialistas entendam que esta é uma eleição sobre a alma da Europa. Há tanto que pode correr mal se estas eleições correrem mal."

O que é que você gostaria de perguntar ao próximo presidente da Comissão Europeia?

Envie as suas perguntas para o mailrawpol@euronews.com ou através das redes sociais através do #rawpolitics no Twitter ou da página Facebook.com/euronews.

Emissões especiais no Euronews World já agendadas com os candidatos à Presidência da Comissão Europeia:

Ska Keller - Partido dos Verdes, 25 de abril às 18h (hora de Lisboa)

Frans Timmermans - Partido Socialista Europeu, 26 de abril, às 16h (hora de Lisboa)

Violeta Tomic - Esquerda Europeia, 30 de abril, (hora por confirmar)

Guy Verhofstadt - Aliança dos Democratas e Liberais, 13 de maio, às 15h (hora de Lisboa)

Jan Zahradil - Aliança dos Conservadores e Reformistas, 14 de maio, às 20h (hora de Lisboa)