Principais destaques desta emissão são o fim da campanha para as legislativas de Espanha e os discursos finais dos principais candidatos; o ciclone em Moçambique: Um morto confirmado e um rasto de destruição; Vladimir Putin e os passaportes russos a cidadãos do leste da Ucrânia; e, no fim do jornal, as novidades do novo filme do James Bond que estreia em abril do próximo ano.