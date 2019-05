"Breves de Bruxelas": Hungria, comércio e sondagens

A cada vez maior proximidade ao líder da extrema-direita italiana, Matteo Salvini, poderá levar ao afastamento definitivo do Fidesz da família democrata-cristã. O partido no poder na Hungria está suspenso do Partido Popular Europeu, de centro-direita, mas o chefe da diplomacia, Péter Szijjártó, não teme as críticas, como disse em entrevista à euronews.

