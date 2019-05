Eurocéticos lideram sondagens no Reino Unido

Tamanho do texto

O partido Brexit, criado por Nigel Farage, lidera as intenções de voto no Reino Unido, para as eleições europeias (30%).

Juntamente com o UKIP (4%), que já foi dirigido por Farage, os eurocéticos deverão obter mais de um terço dos votos, revelam as mais recentes sondagens.

Os trabalhistas (21%) vêm em segundo lugar, seguidos dos conservadores (13%), atualmente no poder com Theresa May. Depois surgem os liberais (10%), seguidos dos verdes (9%), e depois o Change UK (9%), que quer reverter o Brexit.