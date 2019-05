Governo português diz demitir-se caso diploma dos professores seja aprovado

O primeiro-ministro António Costa admitiu esta tarde que o Governo se demite caso a contabilização total do tempo de serviço dos professores for aprovada em votação final global, proposta da oposição.

"Ao Governo cumpre garantir a confiança dos portugueses nos compromissos que assumimos e a credibilidade externa do país. Nestas condições, entendi ser meu dever de lealdade institucional informar o Presidente da República [Marcelo Rebelo de Sousa] e o presidente da Assembleia da República [Ferro Rodrigues] que, a aprovação em votação final global desta iniciativa parlamentar forçará o Governo a apresentar a sua demissão", declarou.

O núcleo do Governo português esteve reunido em São Bento para debater a crise política que se instalou depois da aprovação do descongelamento integral do tempo de serviço dos professores na quinta-feira. A medida foi aprovada com os votos a favor de PSD, CDS, Bloco de Esquerda e PCP.