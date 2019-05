Fim-de-semana de Inverno em França

Chuva, ventos fortes e, em algumas regiões, neve.

Maio chegou gelado a França, onde as temperaturas baixaram no fim-de-semana. A culpa, dizem os meteorologistas, é da descida de correntes polares. Uma massa de ar frio proveniente do mar de Barents, no Oceano Ártico, que está a tornar invernosa esta primavera francesa.

As temperaturas negativas estão a fazer-se sentir mesmo mais a sul, como na região dos Alpes Marítimos.

No entanto, a partir desta segunda-feira, estima-se que a primavera gelada comece a aquecer.