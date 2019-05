Tamanho do texto

A comissária da União Europeia para o Comércio, Cecilia Malmström, é a convidada deste "The Global Conversation". A relação comercial com os Estados Unidos e a China, a ascensão da extrema-direita no Parlamento Europeu e a liderança feminina nas instituições europeias são alguns dos temas abordados nesta entrevista.