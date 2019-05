Nesta edição damos destaque à libertação dos jornalistas da Reuters que estavam em cativeiro, no Myanmar, há já 500 dias, depois de serem acusados de violar o Segredo de Estado. Vamos também até a Amesterdão, cidade que vai banir os carros com 15 anos ou mais, já a partir de janeiro do próximo ano. Fechamos o jornal com uma entrevista exclusiva da Euronews à atriz portuguesa Victória Guerra.