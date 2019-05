Congresso Nacional Africano espera manter maioria

A África do Sul espera agora o resultado das eleições legislativas e regionais desta quarta-feira, que deverão reconduzir no poder o Congresso Nacional Africano, apesar do desemprego, corrupção e pobreza endémica no país.

A contagem dos votos deverá oferecer as primeiras tendências ainda hoje, mas os resultados definitivos só deverão ser conhecidos no sábado.

As últimas sondagens antes do escrutínio indicavam que o partido do presidente Cyril Ramaphosa deverá manter a maioria absoluta no parlamento, embora possa sofrer uma queda de até 12 por cento no apoio popular.

Na antecâmara das eleições, a oposição tinha apelado à população para sancionar a formação governante desde o fim do Apartheid, face aos níveis do desemprego, que atinge 27 por cento da população ativa, aos casos de corrupção na mais alta esfera do poder - que têm como exemplo mais concreto o ex-presidente Jacob Zuma - e às crescentes desigualdades sociais.