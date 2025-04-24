Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Zelenskyy interrompe viagem à África do Sul após ataque mortal da Rússia a Kiev

Equipas de resgate transportam o corpo de uma vítima encontrada sob os escombros após uma greve russa num bairro residencial em Kiev, 4 de abril de 2025
Equipas de salvamento transportam o corpo de uma vítima encontrada sob os escombros após um ataque russo num bairro residencial em Kiev, 4 de abril de 2025 Direitos de autor  AP Photo/Alex Babenko
Direitos de autor AP Photo/Alex Babenko
De Rory Sullivan
Publicado a Últimas notícias
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button

O presidente ucraniano manteve conversações com o seu homólogo sul-africano, Cyril Ramaphosa, em Pretória, antes de deixar o país.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, interrompeu a sua visita à África do Sul, na sequência do ataque mortal da Rússia a Kiev, durante a noite.

Zelenskyy, que só aterrou no país na quarta-feira à noite, disse que partiria após uma reunião com o seu homólogo sul-africano Cyril Ramaphosa, em Pretória, na quinta-feira de manhã.

A decisão foi tomada em resposta a um ataque em larga escala de mísseis e drones russos que matou pelo menos 12 pessoas e feriu 90 na capital da Ucrânia.

Foi a maior investida do Kremlin contra Kiev desde o verão do ano passado.

O líder ucraniano deslocou-se à África do Sul, que detém atualmente a presidência do G20, numa tentativa de "aproximar uma paz justa".

Ramaphosa tem-se apresentado como um possível mediador nas negociações para pôr fim à guerra total da Rússia na Ucrânia.

O presidente sul-africano afirmou que é um dos únicos líderes mundiais com capacidade para falar com ambas as partes, uma vez que o seu país tem laços com Moscovo através do bloco BRICS de nações em desenvolvimento.

No âmbito dos seus esforços, Ramaphosa falou com o presidente russo Vladimir Putin na segunda-feira, tendo ambos os líderes afirmado que estavam "empenhados em trabalhar em conjunto para uma resolução pacífica do conflito Rússia-Ucrânia".

Esta semana, também discutiu a guerra de Moscovo na Ucrânia com o presidente dos EUA, Donald Trump.

Related

Trump repreendeu Zelenskyy na quarta-feira, acusando-o de pôr em risco as negociações de paz lideradas pelos EUA ao dizer que a Ucrânia não cederá a Crimeia ocupada pela Rússia, a península que Moscovo anexou unilateralmente em 2014.

"Não há nada para falar. É a nossa terra, a terra do povo ucraniano", disse Zelenskyy no início desta semana.

Em resposta, Trump criticou o presidente ucraniano nas redes sociais, escrevendo que a sua declaração "não fará mais do que prolongar o 'campo de morte'".

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que Washington abandonará o seu esforço de paz na Ucrânia se não se registarem progressos em breve.

Rubio decidiu não participar nas conversações de quarta-feira, em Londres, entre responsáveis norte-americanos, europeus e ucranianos.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhe esta notícia Comentários