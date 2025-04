PUBLICIDADE

As conversações entre os EUA, a Ucrânia e os altos funcionários europeus para discutir o fim da invasão da Rússia deveriam ter tido lugar em Londres esta quarta-feira - no entanto, a reunião foi reduzida a um nível inferior quando o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, cancelou a sua participação no último momento.

Em vez disso, Washington enviou o tenente-general aposentado Keith Kellogg, enviado norte-americano para a Ucrânia e Rússia, que tem estado ausente de algumas das fases mais importantes das negociações desde que a nova administração dos EUA tomou posse.

A Ucrânia está representada em Londres pelo chefe do Gabinete Presidencial, Andriy Yermak, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Andrii Sybiha, e pelo ministro da Defesa, Rustem Umerov, que se encontram atualmente reunidos com conselheiros europeus de segurança nacional e altos funcionários norte-americanos.

No domingo, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que esperava que Moscovo e Kiev chegassem a um acordo esta semana para pôr fim à guerra da Rússia, que já vai no seu quarto ano.

O plano inclui, alegadamente, o reconhecimento pelos EUA do controlo russo sobre a Crimeia, que Moscovo anexou quando invadiu a Ucrânia em 2014.

O que é que correu mal?

Os Estados Unidos apresentaram a sua proposta de paz na semana passada, durante uma reunião com responsáveis ucranianos em Paris. A proposta inclui, alegadamente, o reconhecimento por parte de Washington da ocupação dos territórios ucranianos nas regiões de Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporíjia.

O acordo também impediria a Ucrânia de aderir à NATO, mas permitiria a adesão à UE, levantaria as sanções impostas à Rússia desde 2014 e incluiria uma cooperação energética e económica mais estreita entre os EUA e a Rússia.

Em contrapartida, os Estados Unidos prometem à Ucrânia uma "garantia de segurança robusta" apoiada por países europeus e, possivelmente, por países não europeus que partilham as mesmas ideias, informou o Axios na quarta-feira, citando fontes que falaram sob condição de anonimato.

O plano apresentado inclui poucas concessões por parte da Rússia, para além do facto de Kiev ter recuperado o controlo da parte ocupada da região de Kharkiv.

Os EUA esperavam que a Ucrânia respondesse ao seu plano de paz em Londres esta quarta-feira, de acordo com os relatórios.

No entanto, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy excluiu o reconhecimento da anexação da Crimeia pela Rússia como parte de qualquer potencial acordo e reiterou que não poderia haver conversações de paz antes de um cessar-fogo completo.

E agora?

A Ucrânia não reconhecerá legalmente a ocupação russa da Crimeia em nenhuma circunstância, disse Zelenskyy na terça-feira, durante um briefing em Kiev.

"Não há nada para falar. Isto viola a nossa Constituição. Este é o nosso território, o território do povo da Ucrânia", insistiu Zelenskyy.

Zelenskyy acrescentou ainda que a delegação ucraniana que se desloca a Londres irá discutir as condições de um cessar-fogo total ou parcial com a Rússia. "A Ucrânia está disposta a negociar com a Rússia em qualquer formato, mas só depois de uma paragem incondicional das hostilidades", acrescentou.

Ao chegar a Londres com os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, Yermak afirmou que as conversações iriam centrar-se nas formas de alcançar um cessar-fogo total e incondicional como primeiro passo para a paz.

"Apesar de tudo, vamos trabalhar para a paz", afirmou Yermak numa publicação nas redes sociais.

A vice-primeira-ministra ucraniana, Yuliia Svyrydenko, afirmou que Kiev não aceitará um acordo de paz que dê ao Kremlin a possibilidade de se reagrupar para novos ataques e considera que um cessar-fogo total é "o primeiro passo necessário".

"Enquanto a delegação ucraniana se reúne hoje com os seus parceiros em Londres, reafirmamos a nossa posição de princípio: A Ucrânia está pronta a negociar, mas não a render-se", afirmou Svyrydenko.

De acordo com uma notícia do Financial Times, Putin já tinha dito aos EUA que iriam parar a invasão da Ucrânia ao longo da atual linha da frente.

As fontes afirmam que o líder russo disse ao enviado especial do presidente dos EUA para o Médio Oriente, Steve Witkoff, na semana passada, que o Kremlin poderia desistir das "reivindicações" sobre as partes desocupadas de quatro regiões da Ucrânia, que Moscovo nunca controlou.

Moscovo negou as afirmações, qualificando-as de "invenções dos meios de comunicação social", segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

"Quaisquer projetos de várias opções regulamentares não podem ser tornados públicos. De facto, assim que se tornam públicos, perdem a sua eficácia", disse Peskov.