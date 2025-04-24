Vídeo. Ataque russo em Kiev faz nove mortos e dezenas de feridos

A administração militar da cidade de Kiev confirmou que tanto mísseis balísticos quanto drones Shahed foram usados no ataque. Incêndios deflagraram em vários edifícios residenciais, com equipas de emergência a responderem durante toda a noite.
Os residentes descreveram momentos de apreensão enquanto explosões abalavam as suas casas. Uma mãe, que se abrigou com os seus filhos numa cave, encontrou o seu apartamento danificado pelas explosões.
As autoridades continuam a avaliar o impacto total do ataque enquanto as tensões permanecem altas.