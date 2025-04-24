Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Uma mãe consola o seu filho no porão de uma escola usada como abrigo após um ataque aéreo russo a um bairro residencial em Kiev, Ucrânia, na quinta-feira, 24 de abril de 2025.
No Comment

Vídeo. Ataque russo em Kiev faz nove mortos e dezenas de feridos

Últimas notícias:

Uma vaga de ataques de mísseis e drones russos atingiu Kiev durante a última noite, tendo feito nove mortos e 63 feridos, incluindo seis crianças, segundo as autoridades ucranianas.

A administração militar da cidade de Kiev confirmou que tanto mísseis balísticos quanto drones Shahed foram usados no ataque. Incêndios deflagraram em vários edifícios residenciais, com equipas de emergência a responderem durante toda a noite.

Os residentes descreveram momentos de apreensão enquanto explosões abalavam as suas casas. Uma mãe, que se abrigou com os seus filhos numa cave, encontrou o seu apartamento danificado pelas explosões.

As autoridades continuam a avaliar o impacto total do ataque enquanto as tensões permanecem altas.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre musica Veja todos os artigos sobre taste Veja todos os artigos sobre uncovering-europe
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE