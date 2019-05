Euronews Noite | As notícias do mundo de 9 de maio de 2019

Nesta edição do Euronews Noite falamos do encontro informal de líderes europeus que aconteceu esta tarde, em Sibiu, na Roménia. Depois, vamos até à apresentação do plano de campanha para as eleições europeias do Partido Trabalhista de Jeremy Corbyn. Falamos ainda da emergência climática e do "Dia da dívida ecológica", dia, este 10 de maio, que determina que os países da União Europeia esgotam todos os recursos que a terra produz para um ano.

No fim do jornal, vamos até à capital da Roménia, para a semana da moda.