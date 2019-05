Ataque em hotel de luxo em Gwadar

Um grupo de homens armados abriu fogo num hotel de luxo na cidade paquistanesa de Gwadar, no sudoeste do país, e provocou pelo menos um morto. De acordo com o ministro do Interior da província do Baluchistão, os clientes do hotel foram retirados do edifício e existem alguns feridos ligeiros, a vítima mortal trata-se do segurança que se encontrava na entrada do complexo hoteleiro.

O ataque foi reivindicado pelo Exército de Libertação do Baluchistão, um grupo que luta pela autonomia da província mais pobre do Paquistão, e teve por alvo os investidores estrangeiros, em particular os chineses, que se encontravam no hotel.

Pequim tem vindo a investir vários milhares de milhões de euros na região, tendo construído um um porto de águas profundas em Gwadar, um ponto estratégico no mar Arábico, para facilitar a comunicação entre o Paquistão e a China.