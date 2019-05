Michel Temer voltou a ser libertado da prisão

Tamanho do texto

Pela segunda vez em menos de dois meses, os juízes ordenaram a libertação do ex-presidente do Brasil, que tinha sido preso na última quinta-feira, no âmbito da investigação anticorrupção "Lava Jato".

Na terça-feira, quatro juízes da Sexta Turma do Supremo Tribunal de Justiça votaram por unanimidade em favor da libertação de Temer e do coronel João Baptista Lima Filho, ex-assessor e amigo pessoal do antigo chefe de Estado brasileiro.

A votação teve caráter provisório e referiu-se a um pedido de ‘habeas corpus' apresentado pelos advogados do ex-presidente.

Michel Temer é suspeito pela justiça de estar à frente de uma "organização criminosa" que desviou até 417 milhões de euros.

O antigo chefe de Estado brasileiro. está a ser investigado em vários casos ligados à Lava Jato, considerada a maior operação de combate à corrupção no Brasil e que descobriu desvios milionários da empresa petrolífera estatal Petrobras e outros órgãos públicos do país.