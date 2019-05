Tensão sobe de tom no Golfo Pérsico

França classificou de "inaceitáveis" os ataques com recurso a drones repletos de explosivos a instalações petrolíferas no centro da Arábia Saudita.

O episódio fez aumentar a tensão no Golfo Pérsico até porque rebeldes "huthis" tinham alertado para uma "operação militar" contra instalações "vitais" do reino.

Riade fala em "ato terrorista" e apontou o dedo ao Irão pelo apoio aos rebeldes do Iémen. Na segunda-feira a Arábia Saudita já tinha denunciado um alegado ataque contra dois petroleiros ao largo da costa dos Emirados Árabes Unidos. Acontecimentos que colocaram em alerta a comunidade internacional com impacto do nervosismo a exercer pressão sobre o preço do petróleo.