Castelo de Mir - Um testemunho vivo da história da Bielorrússia

Fica no coração da Bielorrússia, a uma hora de carro de Minsk. O Castelo de Mir foi construído no início do século XVI. Com uma arquitetura absolutamente única, o design foi influenciado pelo período gótico, mas também combina elementos dos estilos renascentista e barroco.

A região onde se ergue o Castelo de Mir tem uma longa história de génese política, mas também cultural, que influenciou muito a fachada exterior.

O castelo combina elementos arquitectónicos que, à primeira vista, parecem ser completamente incompatíveis e é isso que o torna tão único. Em 2000, o Castelo foi incluído na lista do Património Mundial da UNESCO.

Nos primeiros anos após a construção, a fortaleza serviu para proteger as terras contra inimigos externos. Mais tarde, o Castelo de Mir tornou-se a casa de campo da família Radziwiłł, que o utilizava para a caça e entretenimento de nobres. Hoje em dia, é um testemunho vivo da turbulenta história da região da Bielorrússia entre os séculos XVI e XX.