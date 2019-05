Trump adia tarifas à importação no setor automóvel

Donald Trump adiou por 180 dias a imposição de tarifas à importação de carros e partes de automóveis. O presidente espera assim dar mais tempo para os Estados Unidos chegarem a acordo com a União Europeia e o Japão.

De acordo com Trump as importações estão a enfraquecer a economia interna e são uma ameaça à segurança do país. Para prová-lo, o presidente apresenta estatíscas: em 1985, 67% das empresas do setor automóvel no mercado norte-americano tinham origem nos Estados Unidos, em 2017, representavam apenas 22%.

Os próximos seis meses serão, para já, um balão de oxigénio ao setor, depois de Donald Trump ter ameaçado implementar tarifas de 25% a automóveis importados