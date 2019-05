Eurofestival da Canção 2019: A Grande Final

A 64ª edição do Eurofestival da Canção tem lugar em Telavive, Israel, depois da vitória de Netta Barzilai em Lisboa, no ano passado. Conan Osíris, o representante de Portugal, ficou de fora, depois da eliminação na primeira semi-final. Acompanhe a transmissão ao vivo com a redação em português da Euronews e fique a saber de todos os detalhes.

Esta edição fica marcada pela polémica, por se realizar em Israel, criticado pelas políticas adotadas no quadro do conflito com os palestinianos. Esta é a terceira vez que o concurso tem lugar no Estado hebreu, mas é a primeira vez que se realiza em Telavive, depois das pressões para não ter lugar em Jerusalém.

Acompanhe as nossas atualizações em direto, assim como curiosidades sobre um dos mais conhecidos eventos musicais a nível europeu e internacional.