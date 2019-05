Putin só felicita Zelenskiy após normalização das relações bilaterais

Vladimir Putin irá felicitar Volodymyr Zelenskiy assim que o novo presidente da Ucrânia conseguir resolver o conflito interno do país e quando iniciar o processo para a normalização das relações bilaterais.

Segundo o porta-voz do Governo russo, Dmitry Peskov, não estão agendados contactos entre os dois chefes de Estado.

"O presidente Putin felicitará o presidente Zelenskiy pelas primeiras conquistas na resolução do conflito interno no sudeste da Ucrânia e, também, pelos primeiros progressos na normalização das relações russo-ucranianas. Em relação a quem a Crimeia pertence, como referimos várias vezes, não se coloca essa questão e nem se pode colocar. É uma região da Federação Russa. Quanto ao sudeste, Donbass, esse é um problema interno da Ucrânia que pode ser e deve ser resolvido pelo presidente da Ucrânia, de acordo com o plano rigoroso dos acordos de Minsk".

"Para o cessar-fogo de Zelenskiy, no leste da Ucrânia, \_ a tarefa prioritária, o Kremlin, que sempre rejeitou as acusações de ajudar os separatistas, afirma que esta é uma tarefa exclusivamente interna. Zelenskiy promete recuperar a Crimeia, mas o Kremlin deixa claro que essa questão está encerrada. Como Zelenskiy vai construir um diálogo com Moscovo e como serão as relações entre a Rússia e a Ucrânia? Ninguém parece ter a resposta, mas uma coisa é certa - Moscovo não vai o primeiro passo",_ refere a jornalista da euronews Galina Polonskaya.