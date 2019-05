Rudy Giuliani elogia Trump por isolar Irão

Tamanho do texto

A guerra de palavras entre os Estados Unidos e o Irão está a subir de intensidade. A decisão americana de enviar navios de guerra para o Golfo Pérsico vem reforçar a pressão já imposta pelas sanções económicas.

Como resposta, o presidente iraniano, Hassan Rouhani, pede mais poder para o governo conseguir enfrentar a guerra económica movida por Washington.

Em entrevista à euronews, Rudy Giuliani, antigo 'mayor' de Nova Iorque e atual advogado de Donald Trump, defende que o presidente já venceu a guerra económica e que a administração está pronta para o próximo passo.

"Penso que Trump foi extremamente útil em isolar e derrotar economicamente o Irão. Acho que a discussão da guerra surgiu porque havia certas ameaças que iam além da situação económica. E julgo que o presidente americano e o governo queriam que eles percebessem que existe um certo nível além do qual nós não iremos", declarou.

No entanto, o Irão garante que não se deixa intimidar pela postura de Washington. Apesar das condições económicas e sociais cada vez mais difíceis no país, o regime iraniano vincou que as ameaças externas não resultam.

Numa mensagem no Twitter, o ministro dos negócios estrangeiros Javad Zariff afirma que Donald Trump tenta destruir os iranianos, algo que nem Alexandre, o Grande ou Genghis Kahn conseguiram.

Contudo, os números não mentem e o Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê uma contração de 6 por cento do PIB no primeiro trimestre de 2019 e que a inflação se cifrou nos 32 por cento.