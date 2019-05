Brexit: Theresa May faz nova tentativa no parlamento

No meio de fortes rumores sobre uma revolta no governo e da possível saída iminente de Theresa May da chefia do executivo, a primeira-ministra britânica fez esta quarta-feira aquela que poderá ser a sua última tentativa de convencer os deputados a aprovarem o seu plano de Brexit: Rejeitem-no e o que teremos diante de nós são divisões e bloqueios. Arriscamo-nos a sair sem acordo, algo com que este parlamento não concorda; arriscamo-nos a parar o Brexit, algo que o povo britânico não vai tolerar; arriscamo-nos a criar ainda mais divisões no futuro, quando deveríamos trabalhar todos juntos no interesse nacional".

Argumentos que continuam a não convencer. O líder trabalhista diz que May não está em condições de assumir um compromisso: "Nenhum deputado trabalhista pode votar num acordo prometido por uma primeira-ministra que só já tem alguns dias no cargo. E ainda que a primeira-ministra pudesse honrar as suas promessas, o acordo que nos apresenta não é um compromisso genuíno. O sue plano de dez pontos está pejado de contradições e ilusões".

Não será ainda desta vez que os argumentos de Theresa May convencem os deputados britânicos. O Brexit continua tão incerto como sempre e os britânicos votam esta quinta-feira para o Parlamento Europeu.