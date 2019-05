Gabriel Abrantes em "Metamorphosis: Arte na Europa Agora"

JEUNES ARTISTES EN EUROPE – PODCAST | ? Découvrez le nouvel épisode consacré à Gabriel Abrantes, réalisateur américano-portugais. Dans cet épisode, il revient sur son parcours, son passage de son activité de peintre à celle de cinéaste, explique ce qui le pousse encore à faire des aller-retour entre peinture et vidéo et enfin, nous raconte la genèse de son court-métrage « A Brief History of Princess X » présenté dans l’exposition « Jeunes Artistes en Europe. Les Métamorphoses ». Ce podcast est le quatrième d’une série de cinq épisodes proposée en partenariat avec Le Bruit de l'art. À écouter › soundcloud.com/lebruitdelart/fondation-cartier-gabriel-abrantes