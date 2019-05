Cannes: "O traidor" de Marco Bellocchio na corrida à Palma de Ouro

Tamanho do texto

Marco Bellocchio regressou ao Festival de Cinema de Cannes onde concorre, pela sétima vez, ao maior galardão: a Palma de Ouro.

O realizador italiano apresentou o filme "O traidor", uma coprodução entre Itália, Brasil, França e Alemanha, e que conta, no elenco, com a atriz brasileira Maria Fernanda Cândido e com os atores italianos Pierfrancesco Favino e Luigi Lo Cascio.

"O traidor" baseia-se na história de Tommaso Buscetta, um membro da famosa máfia siciliana "Cosa Nostra" que, nos anos 80 do século passado, fugiu para o Brasil e denunciou os antigos comparsas.

O filme foi apresentado no aniversário do massacre de Capaci e foi recebido com 13 minutos de aplausos.