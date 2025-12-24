Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Primeiro-ministro francês: "Precisamos de um orçamento em janeiro"

Sébastien Lecornu em Matignon, 24 de novembro de 2025.
Sébastien Lecornu em Matignon, 24 de novembro de 2025. Direitos de autor  Thomas Samson, Pool Photo via AP
Direitos de autor Thomas Samson, Pool Photo via AP
De Euronews
Publicado a
Partilhar Comentários Siga a Euronews no Google
Partilhar Close Button

Poucas horas depois de os deputados terem aprovado a lei especial que prevê o financiamento temporário do Estado, o primeiro-ministro reiterou que "isto não significa que seja um orçamento", afirmando que ainda é possível um compromisso "se os cálculos políticos forem postos de lado".

Após dois meses e meio de negociações sobre o orçamento de Estado para 2026, que terminaram num fracasso, os deputados chegaram finalmente a um acordo. Na terça-feira, 23 de dezembro, votaram por unanimidade (496 votos a favor e nenhum contra) a lei orçamental especial, destinada a assegurar a continuidade do Estado na ausência de um orçamento adotado para 2026.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

O texto foi assim adotado apesar das profundas divisões entre os três grandes blocos da Assembleia: o Rassemblement National de Marine Le Pen, de extrema-direita, as várias forças de esquerda e o governo minoritário centrista apoiado por Emmanuel Macron.

A lei especial deve agora ser votada pelo Senado, que deverá, salvo grandes surpresas, seguir a decisão da Assembleia Nacional.

Lecornu: a procura de um compromisso "não é uma fraqueza"

Poucas horas depois da votação, o primeiro-ministro falou nas escadas de Matignon e sublinhou que, embora a lei especial permita aumentar os impostos a 1 de janeiro e fazer funcionar os serviços públicos,"não é um orçamento para tudo isso".

"São de esperar muitos efeitos negativos, se a situação se mantiver", alertou Sébastien Lecornu.

"Precisamos, portanto, de um orçamento em janeiro e o nosso défice deve ser reduzido para menos de 5% do PIB até 2026", insistiu.

O chefe do governo francês também se congratulou com a adoção final do orçamento da segurança social, sem recurso ao artigo 49.3,"uma novidade desde 2022". Na sua opinião, "levar tempo para elaborar um bom orçamento numa democracia como a França não é uma fraqueza".

Sébastien Lecornu disse estar"convencido" de que o Orçamento de Estado tambémpode ser adotado"se os cálculos políticos forem postos de lado", e anunciou debates com todos os grupos parlamentares"durante o período de festas". Lecornu indicou cinco prioridades"sobre as quais temos de chegar a acordo": agricultura, financiamento das autarquias locais, habitação, territórios ultramarinos, educação e investigação.

O que é a lei especial?

Apresentada como um mecanismo de salvaguarda para evitar um cenário do tipo "shutdown", como nos Estados Unidos, esta lei autoriza temporariamente o Estado a continuar a funcionar quando a Lei das Finanças não tiver sido aprovada a tempo.

Em pormenor, isto permitirá financiar as despesas essenciais, contrair empréstimos nos mercados e cobrar os impostos existentes. Mas entre as limitações apontadas pelo governo estão a impossibilidade de indexar a tabela do IRS à inflação (cerca de 200 mil famílias adicionais serão assim afetadas) e o congelamento da criação de emprego na função pública.

Sem orçamento para 2026, a plataforma disponibilizada pela FranceAgriMer para receber os pedidos de ajuda destinados a financiar o arranque definitivo das parcelas de vinha consideradas excedentárias foi suspensa. A ajuda prometida aos viticultores foi, portanto, travada por agora.

Advertências do governo

"Dizer que podemos contentar-nos [com a lei especial] durante alguns dias ou algumas semanas seria negar a realidade", afirmou Roland Lescure, ministro francês da Economia. "É uma roda sobresselente que nos permite fazer alguns quilómetros antes de arrancarmos com força". A lei especial é uma medida obrigatória que ocupa cerca de dez páginas e contém três artigos.

Amélie de Montchalin fez o mesmo quando interveio no hemiciclo. Disse que a lei especial é "um serviço mínimo que não responde nem às necessidades urgentes nem às exigências do povo francês". A ministra das Contas Públicas afirmou ainda que a única razão pela qual esta lei foi aprovada foi "para evitar a crise". "Mas esta lei não resolve nada. Estamos a correr o risco de deixar o país parado. Cada dia de legislação especial será, em 2026, um dia a mais".

"Precisamos de um orçamento o mais rapidamente possível para podermos avançar", alertou o ministro das Finanças, Roland Lescure, à BFM TV, na terça-feira. " Quanto mais tempo durar a lei temporária do orçamento, mais caro será".

Related

O que se segue ao orçamento?

Depois de um Conselho de Ministros excecional presidido por Emmanuel Macron na segunda-feira, 22 de dezembro, a porta-voz do governo, Maud Bregeon, reiterou que "a lei especial não é um orçamento". "Por conseguinte, não é satisfatória. Devemos, o mais rapidamente possível em janeiro, apresentar à nação um orçamento que deverá cumprir o objetivo do défice de 5% e financiar as nossas prioridades. Esta lei especial demonstra, portanto, a vontade do governo de dar uma oportunidade às negociações finais", insistiu.

Embora os deputados tenham chegado a acordo sobre esta lei, a próxima etapa, em janeiro, será muito difícil: elaborar um verdadeiro orçamento para 2026 e evitar uma nova crise política. Sébastien Lecornu sempre prometeu não invocar o artigo 49.3, uma promessa que tem mantido até à data.

Emmanuel Macron quer reduzir o défice para 5% e restaurar a confiança dos investidores na economia francesa após o prolongado impasse político causado pela sua controversa decisão de convocar eleições antecipadas no ano passado.

A França tem um elevado nível de despesa pública, alimentado por generosos programas sociais, de saúde e de educação, bem como uma pesada carga fiscal que não é suficiente para cobrir os custos.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários Siga a Euronews no Google

Notícias relacionadas

Assembleia Nacional francesa enterra imposto para os mais ricos, num revés para os socialistas

França: onda de calor aproxima-se dos 40 ºC e obriga turistas a mudar rotinas

França: Macron e Modi visitam pavilhão da Índia na VivaTech