Milhares nas ruas contra Netanyahu

Milhares de israelitas participaram no protesto deste sábado contra a aprovação das leis que podem dar imunidade ao primeiro-ministro e limitar o poder do Supremo Tribunal. As propostas em cima da mesa podem impedir que Benjamin Netanyahu seja julgado em três casos de corrupção.

Os manifestantes pedem respeito pela democracia do país. Estão contra as leis que o primeiro-ministro quer aprovar e que "podem transformar Israel, um estado democrático, num género de ditadura como existe na Turquia ou na Rússia, onde os funcionários e os políticos estão acima da lei".

Na manifestação, em Telavive, participaram quase todos os partidos da oposição, numa rara demonstração de unidade do sistema político fragmentado de Israel.

A polícia não avançou números de participação. Jornalistas no local falam de cerca de 20 mil manifestantes. A organização diz que 80 mil pessoas participaram nos protestos.