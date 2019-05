Polícia espanhola desmantela rede de narcotráfico

A polícia espanhola desmantelou uma operação de narcotráfico na mão da mesma família.

A rede contava com três laboratórios clandestinos, dois em Madrid e um em Toledo. Só de um deles saía cerca de 500 quilos de cocaína por mês. A droga era camuflada em plástico de forma a não ser detetada nas alfândegas.

No total, os agentes detiveram 12 pessoas. Para além de avós, pais e netos, três colombianos foram presos. Eram responsáveis pela extração do estupefaciamente e viviam há 10 dias no laboratório, sem sair.

De acordo com as autoridades, a investigação teve início no final do ano passado e resultou na maior operação policial de desmantelamento de infraestruturas de manipulação e extração de cocaína em Espanha.